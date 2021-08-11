Son dakika haberleri... Merkez Av Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Merkez Av Komisyonu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Gelen son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanlığının "2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "2021-2022 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı", Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun ilgili maddesi doğrultusunda, Bakan Yardımcısı Fatih Metin başkanlığında oluşturulan Merkez Av Komisyonu, illerden gelen komisyon kararları ile komisyona sunulan diğer belgeleri inceleyerek karara bağladı. Kararda, av usul ve esaslarının yanı sıra koruma altına alınan av hayvanları ile Merkez Av Komisyonunca avlanmasına izin verilen av hayvanları, avlanma limitleri ve avlanmanın yasak olduğu sahalara ilişkin bilgiler yer alıyor.

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