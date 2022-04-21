MERMİ DOLU KAVANOZLA KILIÇDAROĞLU'NU TEHDİT DAVASINDA KARAR - Son Dakika

SOSYAL medya hesabından bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği iddiasıyla hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Emin Göç'ün (25) davasında karar çıktı. Mahkeme tarafların uzlaştığını dikkate alarak davanın düşmesine karar verdi.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Mehmet Emin Göç'ün avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, 9 Şubat 2022 tarihinde davanın düşmesine yönelik verdiği mütalaasını tekrar etti. Sanık avukatı mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istediğini belirterek "Dosyanın düşmesine karar verilsin. Zaten taraflar uzlaşmıştır" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer müştekilerin sanıkla uzlaşmasını dikkate alarak davanın düşmesine karar verdi.

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