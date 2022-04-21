MERMİ DOLU KAVANOZLA KILIÇDAROĞLU'NU TEHDİT DAVASINDA KARAR - Son Dakika
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MERMİ DOLU KAVANOZLA KILIÇDAROĞLU'NU TEHDİT DAVASINDA KARAR

21.04.2022 14:48
MERMİ DOLU KAVANOZLA KILIÇDAROĞLU'NU TEHDİT DAVASINDA KARAR

SOSYAL medya hesabından bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği iddiasıyla hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Emin Göç'ün (25) davasında karar çıktı.

SOSYAL medya hesabından bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı paylaşarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği iddiasıyla hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Emin Göç'ün (25) davasında karar çıktı. Mahkeme tarafların uzlaştığını dikkate alarak davanın düşmesine karar verdi.

Anadolu 63. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Mehmet Emin Göç'ün avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı, 9 Şubat 2022 tarihinde davanın düşmesine yönelik verdiği mütalaasını tekrar etti.  Sanık avukatı mütalaa doğrultusunda karar verilmesini istediğini belirterek "Dosyanın düşmesine karar verilsin. Zaten taraflar uzlaşmıştır" dedi.  Davayı karara bağlayan mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer müştekilerin sanıkla uzlaşmasını dikkate alarak davanın düşmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Mehmet Emin Göç'ün sosyal medya hesabı üzerinden 3 Mayıs 2020 tarihinde içi mermi dolu bir kavanoz resmi üzerine yazı yazarak CHP ve HDP resmi sosyal medya hesaplarıyla, Kemal Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu ve Özgür Özel'i etiketlediği anlatılıyordu.İddianamede "Söz konusu eylemin bu kişilere yönelik silahlı tehdit olarak değerlendirilebileceği düşünülse de genel merkez hesaplarını etiketleyerek CHP ve HDP genel merkezlerini ve tüzel kişiliğini hedef almaktadır" ifadeleri kullanıyordu.Söz konusu paylaşımın basit bir tehdidi aştığı ifade edilen iddianamede hedef alınan kişilerin CHP tüzel kişiliği ve onun seçmenleri olduğu vurgulanıyordu. İddianamede sanık Mehmet Emin Göç hakkında "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.


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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Medya, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MERMİ DOLU KAVANOZLA KILIÇDAROĞLU'NU TEHDİT DAVASINDA KARAR - Son Dakika
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