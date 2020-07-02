Son dakika haberleri: MERSİN Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmeti sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: MERSİN Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmeti sürüyor

Son dakika habere göre Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmeti sürüyorMERSİN'de Akdeniz Belediyesi, 'Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti' sayesinde, özel gereksinime ihtiyaç duyan yaşlı, engelli, yatalak ve kimsesiz durumdaki vatandaşlara el uzatmaya devam ediyor.

Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmeti sürüyor

İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi?
Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi

MERSİN'de Akdeniz Belediyesi, 'Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti' sayesinde, özel gereksinime ihtiyaç duyan yaşlı, engelli, yatalak ve kimsesiz durumdaki vatandaşlara el uzatmaya devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün ilçe genelinde 65 yaş üstü, hastalık veya engelleri nedeniyle, gündelik ihtiyaçlarını yerine getiremeyen yaşlı vatandaşlar için hayata geçirdiği 'Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti' sürüyor. Ekipler, 1 Ocak-30 Haziran itibariyle 177 ev temizliği, 139 kişiye kişisel bakım hizmeti verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle daha kontrollü ve dikkatli şekilde verilen hizmet sayesinde, ilçe genelinde periyodik şekilde ulaşılan aile sayısı ise 316'ya ulaştı. Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada pandemi sürecine rağmen; evde bakım ve temizlik hizmetinin sürdüğünü ifade etti. Başkan Gültak, "Yaşlılarımız; bizim atamız, öğretmenimiz ve geçmişimize dair en kıymetli hafızamızdır. Bizleri büyütüp bugünlere getiren büyüklerimizin kıymetini bilmeli, onları sevmeli ve saygı göstermeliyiz. Bizler de gönül belediyeciliği şiarıyla, yaşlılarımızın yardımına koşuyor, imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Geçen yıl binlerce ailemize ulaşıp hizmet verdik. Amacımız, yaşlı ve engelli insanlarımızın, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara yalnız, kimsesiz olmadıklarını hissettirmektir. Onlardan alacağımız hayır duaları, bizim için en büyük mükafattır. Önümüzdeki günlerde daha fazla ailemize ve yaşlımıza ulaşarak aynı hizmeti vermeye, gönüllerini kazanmaya devam edeceğizö dedi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlara da seslenen Başkan Gültak, bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşları, belediyenin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirmelerini istedi.

Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:21 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: MERSİN Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmeti sürüyor - Son Dakika

Son Dakika

20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 2 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi vefat etti, 1186 yeni vaka tespit edildi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:52 Çorum'da kene vakalarından dolayı 2 kişi öldü, Vali Çiftçi vatandaşları uyardı: Tedbirli olun 18:27 Eşinin cenazesinde fenalaşan şahsın koronavirüs testi pozitif çıkınca 139 kişi karantinaya alındı 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:45 Zihinsel engelli kadına özel bakım merkezinde işkence! Gözlerini oymuşlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
12:54
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
11:47
Son Dakika: Haziran ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8-10 Temmuz'da yapılacak
10:56
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
10:42
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
10:03
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
08:44
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
08:00
Atatürk'ün İdeal Cumhuriyet Köyü Projesi Ankara'da MHP'li başkan tarafından hayata geçiriliyor
07:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 20:53:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: MERSİN Akdeniz'de evde bakım ve temizlik hizmeti sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]