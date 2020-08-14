Son dakika haberleri | Mersin Alata Araştırma Enstitüsü'nde yangın
Son dakika gündem haberi... MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Alata Araştırma Enstitüsü'nde yangın çıktı.
MERSİN'in Erdemli ilçesindeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı Alata Araştırma Enstitüsü'nde yangın çıktı. Yangın, bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
İlçedeki tarım ve hayvancılık alanında çeşitli araştırma ve analiz çalışmaları yürüten Alata Araştırma Enstitüsü Hayvancılık Bölümü'ne ait eski plastik eşyaların bulunduğu geri dönüşüm deposunda saat 19.00 sıralarında yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözlerle yangına müdahale etti. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında eski plastik eşyalar tamamen küle döndü. Yangın bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 21:07
Kaynak: DHA
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