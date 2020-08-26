Son dakika haberleri... Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler grev kararı aldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında yaklaşık bin 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine, sendika yetkililerince grev kararı alındı.

Belediye-İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez, alınan grev kararını, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında yaptığı açıklamayla duyurdu. Sönmez, bir grup belediye işçisi ile birlikte düzenlediği toplantıda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında ocak ayında ilk oturumu yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamadığını söyledi. 30 yıldan bu yana toplu sözleşmede oluşan maddelere karşı çıkıldığını savunan Sönmez, "Biz istiyorduk ki, sosyal demokrat bir belediyede toplu sözleşmemizi en kısa zamanda bitirelim ve mart ayında zamlı maaşlarımızı alalım. Ancak Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde oluşturulan komisyon ile toplu sözleşme görüşmelerini belirli bir zemine oturtamadık" dedi.

Toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlanması için sendika olarak çok uğraş verdiklerini belirten Sönmez, "Masada bitsin, güle oynaya bir tören yapalım, teşekkürlerimizi iletelim ve Mersin halkına hizmet vermeye devam edelim istedik. Ama maalesef bu konuda ne kadar adım attıysak, bize karşı hiçbir hoşgörü ile yaklaşılmadı. İşçilerin sanki toplu sözleşmede çok yüksek rakamlar istiyormuş gibi bir algı oluşturuldu. Bu öyle değil, biz çoluk çocuklarımıza götüreceğimiz ekmeği büyütmek istiyoruz" diye konuştu.

11 Ağustos tarihinde Mersin Üniversitesi'nde görevli Doç.Dr. Hasan Ejder Temiz arabuluculuğunda son toplantıyı yaptıklarını, ancak o toplantıda da ücretleri de kapsayan 22 madde üzerinde anlaşma sağlanamadığını söyleyen Sönmez, bu maddelerin büyük bölümünün para, diğerlerinin de çalışma sistemiyle ilgili maddeler olduğunu belirtti.

Grev kararı aldıklarını, ancak bu kararın her şeyin bittiği anlamına gelmediğini vurgulayan Sönmez, şöyle devam etti; "Ben belediye başkanından rica ediyorum. Biz toplu sözleşme görüşmelerini masada bitirmek istiyoruz. Lütfen bizim sorunlarımıza, haklarımıza hassasiyet gösterirseniz, bizim toplu sözleşmeyi bitirmeme gibi bir düşüncemiz yok. Mersin halkına rahat, huzurlu bir şekilde hizmet edelim istiyoruz. Bizim talebimiz bu. Biz Mersin halkına hizmet için buradayız."

Sönmez, açıklamasının ardından aldıkları grev kararını iş yerine astı. Ali Sönmez, kararın yasal olarak 60 gün içerisinde uygulanması gerektiğini de sözlerine ekledi. - MERSİN