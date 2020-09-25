Son dakika haberleri! Mersin'de 12 kilogram metamfetamine 8 gözaltı - Son Dakika

Piyasaya sürülmek üzere yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Zanlıları günlerce takip eden ekipler, belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 24 parça halinde 12 kilo 225 gram metamfetamin ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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