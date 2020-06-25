Son dakika haberleri... Mersin'de 15 geçici işçi alımına 2 bin 636 kişi başvurdu

MERSİN (İHA) – Mersin'de, Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde çalıştırılmak üzere alınacak 15 geçici işçiden biri olabilmek için 2 bin 636 kişi başvurdu. Kuyuluk Orman Deposunda noter huzurunda yapılan çekilişle işe başlayacak işçiler belirlendi.



Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğünce orman yangınlarıyla mücadele hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Mersin'de işe alınacak 15 geçici işçi için İŞKUR İl Müdürlüğünce çıkılan ilana binlerce kişi başvurdu. Şartları tutan 2 bin 636 kişilik liste, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından Orman Bölge Müdürlüğüne gönderildi. 15 geçici işçinin belirlenmesi için dün Kuyuluk Orman Deposunda noter huzurunda adayların katılımıyla kura çekimi yapıldı.



Çekiliş öncesinde konuşma yapan Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fulin, gerek asil ve yedek üye sayıları gerekse devam edecek takvim süresi ile ilgili bilgiler verdikten sonra teşkilata katılacak adaylara şimdiden hayırlı olsun temennisinde bulundu. Çekilişe Personel Şube Müdürü Mustafa Öcal, Personel Şefi Çağlar Kuyucu, Müdür Yardımcısı Muhammet Köse, şefler ve çok sayıda görevli katıldı.



Daha sonra yapılan çekilişle Mersin'de orman yangınlarıyla mücadelede çalışacak 15 geçici işçi belirlendi. - MERSİN