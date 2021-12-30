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Son dakika haberleri... Mersin'de 17 yaşındaki hamilenin ölümüne ilişkin davaya devam edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mersin'de 17 yaşındaki hamilenin ölümüne ilişkin davaya devam edildi

30.12.2021 17:13
Son dakika haberleri... Mersin'de 17 yaşındaki hamilenin ölümüne ilişkin davaya devam edildi

Bir son dakika haberine göre Mersin'de, 17 yaşındaki hamile çocuğun ölümüyle ilgili 6'sı tutuklu 7 akrabasının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin'de, 17 yaşındaki hamile çocuğun ölümüyle ilgili 6'sı tutuklu 7 akrabasının yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Mersin 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 7 Kasım 2019'da 5 aylık hamileyken İrem B'nin öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanıklar baba Kasım B. (49), ağabeyler Mehmet Ali B. (21) ve Vedat B. (23) ile amca Mehmet Veyis B. (34) ve avukatlar katıldı. Tutuksuz diğer amca Mehmet B'nin (54) de geldiği duruşmaya, tutuklu anne Saadet B. (55) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuklu yargılanan diğer amca İbrahim B. (44) ise gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, İrem B'nin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, olayın intihar veya 2. ve 3. kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğinin bilgisine yer verildiğini bildirdi. İrem B'nin ölümünde kullanılan suç unsuru tabanca, iddialar üzerine duruşma sırasında mahkeme başkanına teslim edildi. Mahkeme başkanı, şarjörü boş tabancayı havluya sarıp, tetiğin düşüp düşmediğini kontrol etti.

Hem sağ hem de sol eliyle deneme yapan mahkeme başkanı, silahın havluyu sarılı vaziyetteyken ateş alabileceğinin kanıtlandığını söyledi.

Söz verilen sanıklar, haklarındaki iddiaları reddetti. Öte yandan, sanık avukatlarının savunma yaptığı esnada, taraf avukatları arasında yaşanan tartışma, mahkeme başkanının uyarısıyla son buldu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Olayın geçmişi

Yenişehir ilçesinde, 7 Kasım 2019'da evinde silahla intihar ettiği sanılan İrem B'nin, 5 aylık hamile olması ve analizlerde elinde barut izi bulunamaması üzerine, olaydan sonra Şanlıurfa'ya gittikleri belirlenen ve 5 Haziran 2020'de yakalanan maktulün 7 akrabası tutuklanmış, İrem B'nin bebeği ise kurtarılamamıştı.

Haklarında dava açılan 7 tutuklu sanığın yargılandığı ilk duruşmada, İrem B'nin amcası tutuklu Mehmet B. tahliye edilmişti.

Yargılama aşamasında, mahkeme başkanı, bebeğin babasının kim olduğuna ilişkin Trabzon Adli Tıp Kurumundan istenen DNA testi sonucuna göre, erkek sanıklardan herhangi birinin bebeğin babası olabileceği yönündeki iddiaların ortadan kalktığını açıklamıştı.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahkeme, Mersin, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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