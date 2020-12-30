25 yaşındaki kişi fabrika yanındaki su birikintisinde ölü bulundu - Son Dakika

25 yaşındaki kişi fabrika yanındaki su birikintisinde ölü bulundu

30.12.2020 15:01

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kişi, fabrikanın yanındaki su birikintisinde ölü bulundu.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kişi, fabrikanın yanındaki su birikintisinde ölü bulundu.

Siteler Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının yanındaki su birikintisinde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen belediyeye bağlı ekipler, biriken suyu çekti. Polis de olay yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Vücudunda darp veya yara izine rastlanmayan cesedin Alican Çubuk'a (25) ait olduğu belirlendi.

Çubuk'un cesedi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

25 yaşındaki kişi fabrika yanındaki su birikintisinde ölü bulundu
25 yaşındaki kişi fabrika yanındaki su birikintisinde ölü bulundu
25 yaşındaki kişi fabrika yanındaki su birikintisinde ölü bulundu
25 yaşındaki kişi fabrika yanındaki su birikintisinde ölü bulundu

İtfaiye, Akdeniz, Mersin, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 25 yaşındaki kişi fabrika yanındaki su birikintisinde ölü bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Yunan gazetesinde skandal haber: Ardahan'ı 'Doğu Pontus' şehri diye tanıttılar Babasının evleneceği yabancı uyruklu kadını boğazını keserek öldüren sanığa mahkeme acımadı Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi "Genelge beni bağlamaz" demişti! Cezalara itiraz etmek için adliyeye giden dönerci maske takmayınca 24'üncü cezayı yedi Galatasaray yönetimi, futbolcuların 100 milyon TL'lik alacaklarını ödedi Şans oyunu milyoneri aracını 11 bin okey taşıyla kaplayıp trafiğe çıktı 706 gündür kayıp Buse'nin babasından yürek yakan paylaşım: Sen gittin de bulamadık
Kazakistan'da küllerinden doğan Vagner Love, ligin en iyi forveti seçildi Kazakistan'da küllerinden doğan Vagner Love, ligin en iyi forveti seçildi         
15:03
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada Son Dakika! Bakanlar uçaktan inerken kabusu yaşadı! Yemen'deki korkunç patlama anı kamerada         
14:12
Sivas'ta bir bankada görev yapan güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edildi Sivas'ta bir bankada görev yapan güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddia edildi         
14:09
CHP'li Manyas Belediyesi, asgari ücreti 4 bin 200 TL yaptı CHP'li Manyas Belediyesi, asgari ücreti 4 bin 200 TL yaptı         
13:59
Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica Türk vatandaşlığına başvurdu Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica Türk vatandaşlığına başvurdu         
13:44
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Emekliler de asgari ücretteki artış oranında zam istiyor Emekliler de asgari ücretteki artış oranında zam istiyor         
11:11
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel, gelen tepkilere sert çıktı         
11:00
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı Şehrazat, Acun Medya'ya açtığı tazminat davasını kazandı         
09:23
Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum Yangında babası, ağabeyi ve ablasını kaybeden çocuk pasta mumunu yaktırmadı: Ben ateş görmek istemiyorum         
09:18
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 15:16:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 25 yaşındaki kişi fabrika yanındaki su birikintisinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei