Ambulanstan telefon çalan zanlı kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ambulanstan telefon çalan zanlı kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı

07.03.2022 10:52

Mersin'de ambulanstan ve iş yerlerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı.

Mersin'de ambulanstan ve iş yerlerinden cep telefonu çalan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerindeki 5 iş yeri ile bir ambulanstan cep telefonlarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin S.S. olduğunu belirledi.

Zanlı, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlının bazı iş yerleri ile ambulanstan cep telefonu çalması güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Ambulanstan telefon çalan zanlı kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı
Ambulanstan telefon çalan zanlı kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı
Ambulanstan telefon çalan zanlı kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı Son dakika haberi... Cep telefonu hırsızı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı... Hırsızlık anları kamerada Mersin'de cep telefonu hırsızı tutuklandı... Hırsızlık anları kamerada

Yenişehir, Akdeniz, Asayiş, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ambulanstan telefon çalan zanlı kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Avrupa'da gaz fiyatları 242 euroyla rekor kırmaya devam ediyor!
11:54 Ukraynalı bakan "Halkımızı Rus barbarlarından korumamıza yardım edin" dedi ve 500 kg'lik bombayı paylaştı
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
11:19 Şarkıcı Alişan'dan ayçiçek yağı stokçuluğuna tepki: 3 kuruş fazla kazanmak için yapılır mı?
11:13 Sağlık Bakanlığı emekli doktorları yeniden atayacak!
11:11 Acun Ilıcalı'dan, Survivor Yasin'e sert ayar: Kralı gelse umurumda değil, seni gönderirim
11:05 Altın yeni haftaya 14 lira yükselişle başladı! Gram 914 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 12:08:30. #1.13#
SON DAKİKA: Ambulanstan telefon çalan zanlı kamera kayıtlarından tespit edilerek tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement