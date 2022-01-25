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Son dakika haberleri: Mersin'de av tüfeğiyle vurulan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Mersin'de av tüfeğiyle vurulan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

25.01.2022 11:58
Son dakika haberleri: Mersin'de av tüfeğiyle vurulan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir restoranda tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir restoranda tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Merkez Mahallesi'ndeki bir restoranda Y.S. ile M.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Y.S, tartışmanın büyümesi üzerine restoran dışındaki aracında bulunan av tüfeğini alarak M.S'ye ateş etti.

Başından ağır yaralanan M.S, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.S, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Mersin'de av tüfeğiyle vurulan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Mersin'de av tüfeğiyle vurulan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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