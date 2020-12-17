Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı hayvanat bahçesi ve barınakların 6 Ocak'a kadar ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açılamaya göre, Tarsus Doğa Park ile Bozyazı ve Silifke ilçelerindeki hayvan bakımevleri, Kovid-19 salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verdi.

Temizlik, dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının yapılacağı alanların fiziki şartlarının iyileştirileceği kaydedildi.

Tarsus Doğa Park ve iki ilçedeki hayvan bakımevi, 6 Ocak'a kadar ziyaretçilere kapalı olacak.