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Son dakika haberleri... Mersin'de bıçaklanarak öldürülen restoran çalışanının cenazesi defnedildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mersin'de bıçaklanarak öldürülen restoran çalışanının cenazesi defnedildi

19.02.2022 12:25
Son dakika haberleri... Mersin'de bıçaklanarak öldürülen restoran çalışanının cenazesi defnedildi

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Akdeniz ilçesinde, evinin önünde bıçaklanarak öldürülen restoran çalışanının cenazesi toprağa verildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, evinin önünde bıçaklanarak öldürülen restoran çalışanının cenazesi toprağa verildi.

Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi'nde dün 17 yaşındaki Y.E. tarafından bıçaklanarak öldürülen Can Sürvar'ın (32) cenazesi, Toros Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Sürvar'ın cenazesi, Akbelen Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenazeye, Sürvar'ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Öte yandan, dün polis ekiplerince gözaltına alınan cinayet zanlısı Y.E. (17), işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir restoranda müdürlük yapan Can Sürvar, dün sabah saatlerinde Silifke Caddesi'ndeki evinin önünde Y.E. tarafından bıçaklanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sürvar müdahalelere rağmen kurtarılamamış, zanlı Y.E. polislerce gözaltına alınmıştı.

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Toros Dağları, Hamidiye, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Mersin'de bıçaklanarak öldürülen restoran çalışanının cenazesi defnedildi - Son Dakika


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