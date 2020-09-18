Mersin'in Yenişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Palmiye Mahallesi'nde Buğra Uraz ile O.Ç. arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç, Uraz'ı bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Uraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan O.Ç'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 14:19 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Mersin'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika