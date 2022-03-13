Son dakika haberleri: Mersin'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Mersin'de bıçaklı kavga: 1 ölü

13.03.2022 11:57
Son dakika haberleri: Mersin'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Son dakika gündem haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolda karşılaştığı husumetlisi Ferhat Gümüş (22) tarafından bıçaklanan Abdullah Taşkıran (26) hayatını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolda karşılaştığı husumetlisi Ferhat Gümüş (22) tarafından bıçaklanan Abdullah Taşkıran (26) hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi'nde karşılaşan Abdullah Taşkıran ile husumetlisi Ferhat Gümüş arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Gümüş, Taşkıran'ı 4 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşkıran, kurtarılamadı. Taşkıran'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Çevrede çalışma yapan ekipler, bir süre sonra Gümüş'ü gözaltına aldı. Gümüş, sorgu için emniyete götürüldü.


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Tarsus, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Mersin'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Mersin'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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