Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Polis ekiplerinin çalışmasıyla, 26 Temmuz'da Gökhan Neşet'in (28) silahla vurularak hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A, Z.E. ve S.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Barbaros Mahallesi'nde 26 Temmuz'da iki grup arasındaki kavgada, silahla vurulan Gökhan Neşet (28) hayatını kaybetmiş, M.K, T.B ve M.N. yaralanmıştı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Mersin'de bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 3 kişi tutuklandı - Son Dakika