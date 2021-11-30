Son dakika haberleri: Bir kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kimliği ve adresi tespit edilen şüpheli E.D, operasyonla gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelinin saldırıdan sonra hedef şaşırtmak amacıyla kıyafetini ve kullandığı aracı değiştirdiğini belirledi.

Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 268 iş yerinin güvenlik kamerası ile Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceledi.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Yenişehir ilçesi İnönü Mahallesi'nde 20 Kasım'da yaşanan silahlı saldırıda İ.D.Ü. yaralandı.

Mersin 'de bir kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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