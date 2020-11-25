Son dakika haberleri! Mersin'de boş arazide patlama - Son Dakika

Son dakika haberleri! Mersin'de boş arazide patlama
25.11.2020 01:46
Son dakika haberleri: MERSİN'de boş bir arazide patlama meydana geldi, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
MERSİN'de boş bir arazide patlama meydana geldi, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Gece saatlerin merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi 6055 sokaktaki boş arazide, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede korku ve endişe yaratan patlamada bazı evlerin camları kırıldı. Olay yerine gelen polis, patlamanın kaynağını belirlemek için çalışma başlattı. patlamada can kaybı ve yaralanan olmadığı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.
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