Son dakika haberleri... Mersin'de çalışanını tehdit ve taciz ettiği iddia edilen şüphelinin 19 yıla kadar hapsi istendi

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'de, zorla alıkoyduğu kadın çalışanına tehditle cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen şüpheli hakkında 3 suçtan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mersin'de, zorla alıkoyduğu kadın çalışanına tehditle cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen şüpheli hakkında 3 suçtan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Alınan bilgiye göre, 13 Aralık 2020'de Yenişehir ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki iş yerinde, çalışanı H.C'yi (22) maket bıçağıyla tehdit edip, cinsel saldırıda bulunduğu ve zorla alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.A. (29) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Mersin Cumhuriyet Basşavcılığınca, şüpheli hakkında, "Tehdit", "Basit cinsel saldırı" ile "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, O.A'nın, iş için kent dışına gidecekleri bahanesiyle akşam saatlerinde ofise çağırdığı H.C'yi, maket bıçağıyla tehdit edip cinsel saldırıda bulunduğu aktarıldı. Şüphelinin, saldırı üzerine direnen müştekiyi zorla alıkoyduğu aktarılan iddianamede, güvenlik kamerası kayıtlarının da bulunduğu bilirkişi raporunun iddiaları doğrular nitelikte olduğu belirtildi. Suç kaydının olduğu öğrenilen O.A'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Yenişehir, Saldırı, Aralık, Mersin, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Mersin'de çalışanını tehdit ve taciz ettiği iddia edilen şüphelinin 19 yıla kadar hapsi istendi - Son Dakika

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