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Son dakika... Cezaevindeki cinayet zanlısının karısını da öldürdüğü ortaya çıkarıldı - Son Dakika

Son dakika... Cezaevindeki cinayet zanlısının karısını da öldürdüğü ortaya çıkarıldı

19.01.2022 11:30

Son dakika habere göre Mersin'in Erdemli ilçesinde darbettiği akrabasının ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan zanlının, hamile karısını da öldürdükten sonra gömdüğü belirlenince 6 yakını daha gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde darbettiği akrabasının ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan zanlının, hamile karısını da öldürdükten sonra gömdüğü belirlenince 6 yakını daha gözaltına alındı.

Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu Nasır A, 8 Ocak'ta karısının kuzeni Muhammet A'yı odunla darbederek yaraladı.

Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Muhammet A. 16 Ocak'ta yaşamını yitirdi, polis ekiplerince gözaltına alınan Nasır A, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Nasır A'nın 4 aylık hamile olan karısı Rim A'nın (23) bir süredir ev ve çevresinde görülmemesinden şüphelenen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurduğu özel ekiple çalışma başlattı.

Aynı aileden 6 kişiyi gözaltına alan polis, bir şüphelinin sorgusu sırasında Rim A'nın kocası tarafından öldürüldükten sonra gömüldüğünü iddia etmesi üzerine soruşturmayı genişletti.

Sazlık alanda cesedi bulundu

Nasır A'nın evinin çevresinde inceleme yapan polis, bir fabrikanın sazlık alanında yaptığı kazıda kayıp kadının cesedine ulaştı.

Bıçaklanarak öldürüldüğü değerlendirilen Rim A'nın cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlının, bir tartışma sonucunda karısını öldürdüğü, olaya şahit olan kuzeni Muhammet A'yı da tanık olmaması amacıyla darbettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Nasır A'nın gözaltına alınan 6 yakınının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son dakika... Cezaevindeki cinayet zanlısının karısını da öldürdüğü ortaya çıkarıldı
Son dakika... Cezaevindeki cinayet zanlısının karısını da öldürdüğü ortaya çıkarıldı
Son dakika... Cezaevindeki cinayet zanlısının karısını da öldürdüğü ortaya çıkarıldı
Son dakika... Cezaevindeki cinayet zanlısının karısını da öldürdüğü ortaya çıkarıldı
Son dakika... Cezaevindeki cinayet zanlısının karısını da öldürdüğü ortaya çıkarıldı
Son dakika... Cezaevindeki cinayet zanlısının karısını da öldürdüğü ortaya çıkarıldı

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Erdemli, Mersin, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cezaevindeki cinayet zanlısının karısını da öldürdüğü ortaya çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Cezaevindeki cinayet zanlısının karısını da öldürdüğü ortaya çıkarıldı - Son Dakika
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