Son dakika haberleri... Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Mersin'in Bozyazı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 10 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Tekeli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip ile 3 helikopter, 10 arazöz ve iki su tankeri yönlendirildi.

Ekiplerin, alevleri söndürmek için havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalara Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden gönderilen bir uçak da destek verdi.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 10 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.