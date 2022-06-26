Son dakika haberleri | Mersin'de çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Mersin'de çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü

26.06.2022 22:58
Son dakika haberleri | Mersin'de çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan beş kişiden ikisi tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan beş kişiden ikisi tutuklandı.

İddiaya göre, Yeşil Mahallesi'nde Ender Yıldırım (22) ve Bünyamin Davarcı (23) ile daha önce aralarında husumet olan A.S, E.D, E.D, E.D, A.C.Y. "yan bakma" nedeniyle tartıştı.

Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle ayrılan taraflar, ilerleyen saatlerde aynı yerde karşılaştı.

Burada çıkan kavgada Ender Yıldırım ve Bünyamin Davarcı, silahla vurularak yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili A.T, E.D, E.D, E.D. ve A.C.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden üçü savcılıkça serbest bırakıldı, E.D. (17) ile A.T. (22) tutuklandı.

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Kaynak: AA

Ender Yıldırım, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Mersin'de çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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