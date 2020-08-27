Son dakika haberleri! Mersin'de dehşet...Babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Mersin'de dehşet...Babasını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Ağır yaralanan baba hastanede hayatını kaybetti

Olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir devlet kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, babasını sokak ortasında bıçakladı. Ağır yaralanan baba, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olay anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Alınan bilgiye, olay, 24 Ağustos öğle saatlerinde meydana geldi. İlçeye bağlı Yenice Mahallesi, Uğur Mumcu Caddesi'nde ikamet eden Nevrez Türkmen ile oğlu Hayretin Türkmen arasında gündüz saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Evde çıkan tartışma esnasında iddiaya göre Hayrettin Türkmen, bıçakla babasını çeşitli yerlerinden bıçaklamaya başladı.

Baba Nevrez Türkmen, can havliyle caddeye doğru koşmaya başladı. Hayrettin Türkmen ise kanlar içinde koşan babasını takip ederek, cadde ortasında da bıçaklamaya başladı. Bu esnada çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaf, Hayrettin Türkmen'i durdurmaya çalışırken, baba Nevrez Türkmen ise kanlar içinde yere yığıldı.

Olay yerinden geçen jandarma ekiplerinin de müdahalesi ile Hayrettin Türkmen uzaklaştırılıp, daha sonra gözaltına alındı.

Olayda ağır yaralanan Nevrez Türkmen 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan Hayrettin Türkmen ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.