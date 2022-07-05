Son dakika haberleri! MERSİN'DE DOLANDIRICILIK OPERASYONU; 2 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! MERSİN'DE DOLANDIRICILIK OPERASYONU; 2 GÖZALTI

05.07.2022 11:33

Son dakika gelişmesine göre MERSİN'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı.

MERSİN'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran D.Y., kendisini telefonla arayarak savcı ve polis olarak tanıtan kişilerin FETÖ terör örgütlerince telefonlarının kullanıldığını söylediğini, yardımcı olmak istediklerini söyleyen bu kişilere 12 cumhuriyet altını verdiğini söyledi. D.Y.'nin şikayeti üzerine harekete ekipler, altınların teslim edildiği bölgede yaptığı kamera incelemesinde şüphelilerin E.S.D. (19) ile H.F.A. (21) olduğunu belirledi. Belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 2 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! MERSİN'DE DOLANDIRICILIK OPERASYONU; 2 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! MERSİN'DE DOLANDIRICILIK OPERASYONU; 2 GÖZALTI - Son Dakika
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