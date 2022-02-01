Son dakika haberleri... Mersin'de 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi - Son Dakika

Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, öğrenci ve veliler ile Milli Eğitim Müdürlüğü personeline 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tarsus ve Silifke ilçesinde bazı okullardaki öğrenciler ve veliler ile Milli Eğitim Müdürlüğü personeline ve çeşitli mahalle sakinlerinden oluşan 303 kişiye 'UYUMA' uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, 'En iyi narkotik polisi anne' eğitim verildi.

Eğitimlerde güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda bilgi verildi. - MERSİN