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Son dakika haberleri... Mersin'de 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mersin'de 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi

01.02.2022 11:08
Son dakika haberleri... Mersin'de 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi

Son dakika haberlerine göre Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, öğrenci ve veliler ile Milli Eğitim Müdürlüğü personeline 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi.

Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, öğrenci ve veliler ile Milli Eğitim Müdürlüğü personeline 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tarsus ve Silifke ilçesinde bazı okullardaki öğrenciler ve veliler ile Milli Eğitim Müdürlüğü personeline ve çeşitli mahalle sakinlerinden oluşan 303 kişiye 'UYUMA' uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak, 'En iyi narkotik polisi anne' eğitim verildi.

Eğitimlerde güçlü halkla ilişkiler, görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı, aile içi iletişim, çocuk-ergen iletişimi, bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri gibi konularda bilgi verildi. - MERSİN

Son dakika haberleri... Mersin'de 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Narkotik, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Mersin'de 'En iyi narkotik polisi anne' eğitimi verildi - Son Dakika


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