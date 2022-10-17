Son dakika haberleri | Mersin'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinde 967 kişiye eğitim

Mersin polisi, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 967 kişiye eğitim verdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, proje kapsamında eğitimlerini sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda 967 kişiye uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ve aile içi iletişim gibi konularda bilgilendirme yaptı.
Eğitimlere katılanlara Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) da tanıtıldı.
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