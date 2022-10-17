Son dakika haberleri | Mersin'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinde 967 kişiye eğitim - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Mersin'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinde 967 kişiye eğitim

17.10.2022 10:38
Son dakika haberleri | Mersin'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinde 967 kişiye eğitim

Son dakika gündem haberine göre Mersin polisi, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 967 kişiye eğitim verdi.

Mersin polisi, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 967 kişiye eğitim verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, proje kapsamında eğitimlerini sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda 967 kişiye uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ve aile içi iletişim gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Eğitimlere katılanlara Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) da tanıtıldı.

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Kaynak: AA

Narkotik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Mersin'de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesinde 967 kişiye eğitim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Mersin'de "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinde 967 kişiye eğitim - Son Dakika
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