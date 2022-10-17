Ekipler, bu kapsamda 967 kişiye uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele ve aile içi iletişim gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Kaynak: AA

Narkotik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Mersin'de 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesinde 967 kişiye eğitim - Son Dakika

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