Son dakika haberleri! Mersin'de Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakım Evi'nin temeli atıldı - Son Dakika

Mersin'in Mezitli ilçesinde hayırsever bir vatandaşın desteğiyle yaptırılacak olan çocuk gündüz bakım evinin temeli atıldı.

Mezitli Belediyesi ile hayırsever Danyal Kubin arasında imzalanan protokolün ardından 1186 metrekarelik alanda 6 dersliğin yer alacağı Enis-Necip Tüyeni Çocuk Gündüz Bakım Evi için çalışmalara başlandı.

Akdeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Boz, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, etkinlikte, okul öncesi çağın çocukların öğrenmeye en yatkın dönem olduğunu belirterek projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Tarhan da alanı ve işletmesi belediyeye ait bir çocuk gündüz bakım evi açacaklarını aktararak "Çocuklarımız bizim geleceğimizdir, onlara çok önem veriyoruz. Çocuklara yönelik projelere ağırlık vereceğiz. Burası 120 öğrenci kapasiteli bir anaokulu olacak. Şubatta inşaatı bitecek. Eksiklerini de tamamlayarak önümüzdeki sezon bu okulu çocuklarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Kubin de projenin mimarı olduğunu ifade ederek kreşi, dayıları Enis ve Necip Tüyeni'nin desteğiyle hayata geçireceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından çocuk gündüz bakım evinin temeli atıldı.