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Son dakika haberleri... Mersin'de evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mersin'de evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı

17.02.2022 11:48
Son dakika haberleri... Mersin'de evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Mersin'in Mezitli ilçesinde, evlerinde bir miktar uyuşturucu ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde, evlerinde bir miktar uyuşturucu ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bazı adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden P.T. ve D.T'nin evinde 2 ruhsatsız tabanca, 216 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Mezitli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Mersin'de evinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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