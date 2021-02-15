Son dakika haberleri: Mersin'de feci kaza güvenlik kamerasında

MERSİN'in Silifke ilçesinde otomobilin virajda kontrolden çıkıp 12 metre yükseklikten uçması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün D-400 karayolu Silifke'nin Narlıkuyu Mahallesi Akkum Kavşağı'nda meydana geldi. Mersin yönüne giden Can Oğuzhan Günay yönetimindeki 33 ED 117 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajı alamayınca 12 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Can Oğuzhan Günay ile yanındaki Elif Gülay Korkmaz ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Günay ve Korkmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.Bu arada kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarpıp 12 metre yükseklikten düştükten sonra yaklaşık 10 takla attığı görüldü.