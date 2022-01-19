Hal işçileri arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika

Mersin'de, yaş meyve sebze halindeki iki işçi grubu arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İddiaya göre, Akdeniz ilçesindeki Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı ve Sebze Meyve Hal Kompleksi'nde çalışan iki işçi grubu arasında "yemek sırası" nedeniyle çıkan tartışma, sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Bir süre devam eden kavgada yaralanan bir işçinin, kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin, olası gerginliğe karşı bölgede önlem almaya devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.