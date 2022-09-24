Son dakika haberleri... MERSİN'DE HOPARLÖRLERDEN YAPILAN 'HAVA SALDIRISI' İKAZI TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika
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Son dakika haberleri... MERSİN'DE HOPARLÖRLERDEN YAPILAN 'HAVA SALDIRISI' İKAZI TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU

24.09.2022 15:20

Son dakika haberleri: MERSİN'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi kapsamında deneme amacıyla çalan yüksek sesli siren ve hava saldırısı ikazı, tedirginliğe neden oldu.

MERSİN'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) Projesi kapsamında deneme amacıyla çalan yüksek sesli siren ve hava saldırısı ikazı, tedirginliğe neden oldu.

Kent genelinde, saat 13.30 sıralarında aniden çalan siren sesleri ve hava saldırısı ihtimali anonsu halkı tedirgin etti. Siren sesinin ardından yapılan "İlimiz ve ilçeleri için hava saldırısı ihtimalini bildiren sarı ikaz verilmiştir. Sığınak ya da sığınma yerine gitmek için hazırlanın" anonsunu duyanlar, paniğe kapıldı. Cep telefonlarıyla video çekenler, sosyal medyada paylaştı. Daha sonra hoparlörlerden halka sakin olmaları çağrısı yapılıp, sirenlerin çalma nedeni açıklandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Mersin Valiliği'nden uygulamaya ilişkin yapılan açıklamada, "AFAD tarafından hayata geçirilen İKAS Projesi yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, bugün saat 13.30'da ilimiz genelinde yapılacak olan ikaz ve yüksek sesli siren sesleri, test amaçlı yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın, bu testlerden dolayı endişeye kapılmaması önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. (DHA)

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Mersin'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın hoparlörlerden 'hava saldırısı' anonsu kentte endişe yarattı Mersin'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın hoparlörlerden 'hava saldırısı' anonsu kentte endişe yarattı Mersin'de erken uyarı sistemleri test edildi Mersin'de erken uyarı sistemleri test edildi
Kaynak: DHA

AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... MERSİN'DE HOPARLÖRLERDEN YAPILAN 'HAVA SALDIRISI' İKAZI TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... MERSİN'DE HOPARLÖRLERDEN YAPILAN 'HAVA SALDIRISI' İKAZI TEDİRGİNLİĞE NEDEN OLDU - Son Dakika
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