Son dakika haberleri... İki kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İki kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

18.10.2022 15:39

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Toroslar ilçesinde, iki kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, iki kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Yalınayak Mahallesi'ndeki yolda park halinde bulunan otomobilin yanına giden kişi, araçtaki Selçuk K. (27) ve Kadir K. (28) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerine otomobiliyle giden Kalender B, Selçuk K. ile Kadir K'yi bıçakla yaraladı.

Şüpheliler, daha sonra araca binerek olay yerinden kaçtı.

Yaralılar, bölgeye yönlendirilen ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Olay, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Park halindeki aracın yanına giden şüphelinin, Selçuk K. ve Kadir K. ile tartışması, kavgaya dönüşen olayın yaşandığı bölgeye otomobiliyle giden Kalender B'nin aracından inerek iki kişiye bıçakla saldırması ve zanlıların araçlarına binerek olay yerinden kaçması kayıtlarda yer aldı. Görüntülere, yaralıların çevredeki vatandaşlar tarafından yol kenarına götürülmesi de yansıdı.

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MERSİN'DE 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA MERSİN'DE 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... İki kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İki kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasında - Son Dakika
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