Jandarma komando birlikleri ile asayiş timlerinin görev aldığı çalışmalar, hem havadan hem de karadan yürütülüyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Mersin'de jandarma, olası orman yangınlarına karşı teyakkuzda - Son Dakika

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