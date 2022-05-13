Kadının boynundaki kolyenin çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Kadının boynundaki kolyenin çalınması güvenlik kamerasında

13.05.2022 11:06

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir şüphelinin 65 yaşındaki kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir şüphelinin 65 yaşındaki kadının boynundaki altın kolyeyi kapkaç yöntemiyle çalması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki semt pazarına giden A.T'nin (65) kolyesi kapkaç yöntemiyle çalındı.

Kadının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından zanlının S.A. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelinin adresinde ele geçirilen kolye de sahibine teslim edildi.

Güvenlik kamerasına, zanlının hızla üzerine koştuğu kadının boynundaki altın kolyeyi çalması, ardından yüzünü gizleyerek bölgeden kaçması yansıdı.

Kadının boynundaki kolyenin çalınması güvenlik kamerasında
Kadının boynundaki kolyenin çalınması güvenlik kamerasında
Kadının boynundaki kolyenin çalınması güvenlik kamerasında
Kadının boynundaki kolyenin çalınması güvenlik kamerasında

YORUMLAR
500
GÜNDÜZ VAKTİ YOLDA YÜRÜYEN KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ KAPIP, KAÇTI GÜNDÜZ VAKTİ YOLDA YÜRÜYEN KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ KAPIP, KAÇTI Son dakika haberi! GAZİANTEP - Şadırvanda abdest alan kişinin ceketinden altının çalınması güvenlik kamerasında Son dakika haberi! GAZİANTEP - Şadırvanda abdest alan kişinin ceketinden altının çalınması güvenlik kamerasında

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadının boynundaki kolyenin çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika


Son Dakika
17:56 Alkol masasında itiraf etti! Arkadaşını 16 yıl önce boğarak öldürmüş
17:32 Öğrencisine cinsel içerikli fotoğraf yolladığı öne sürülen öğretmen sokak ortasında tekme tokat dayak yedi
17:31 Kayınpederini baklavayla zehirleyen damat mahkemede konuştu: Yaptığım çocukça bir şeydi
17:29 Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
16:52 PSG ile sözleşmesi bitecek Mbappe'nin kafası karışık! İki İspanyol devi, Fransız yıldızı yakın markaja aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 18:28:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kadının boynundaki kolyenin çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement