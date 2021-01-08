Kadının cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

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