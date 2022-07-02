Son dakika haberleri... Mersin'de kamyon şarampole devrildi: 4 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Mersin'de kamyon şarampole devrildi: 4 ölü

02.07.2022 09:40
Son dakika haberleri... Mersin'de kamyon şarampole devrildi: 4 ölü

Son dakika haber: MERSİN'in Mut ilçesinde girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen kamyondaki 4 kişi, hayatını kaybetti.

MERSİN'in Mut ilçesinde girdiği virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen kamyondaki 4 kişi, hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Mut- Karaman kara yolu Yapın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Topal'ın virajda kontrolünü kaybettiği 33 B 4458 kamyon, şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, hurdaya dönen kamyondan sürücü Topal ile Abdülselam Dündar ve Bahattin Dündar'ın cansız bedenlerini çıkardı. Yaralanan Abdülgafur Acar da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerin ardından ölen 3 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Nakliye kamyonu kaza yaptı, ölüm virajı olarak bilinen yer 4 kişiyi canından etti Nakliye kamyonu kaza yaptı, ölüm virajı olarak bilinen yer 4 kişiyi canından etti Son Dakika | Mersin'de nakliye kamyonu kaza yaptı: 4 ölü Son Dakika | Mersin'de nakliye kamyonu kaza yaptı: 4 ölü
Kaynak: DHA

İtfaiye, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Mersin'de kamyon şarampole devrildi: 4 ölü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:37 Akaryakıtta indirim! Benzin 2 lira 13 kuruş, LPG 1 lira 71 kuruş düştü
00:34 Ali Koç, oyuncu Ufuk Özkan'a "Hangi takımlısın?" diye sordu, aldığı yanıta verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu
00:26 Ali Koç'tan TFF'nin yeni başkanına övgü dolu sözler: Daha adil bir rekabet olacağını görüyorum
00:07 Ek gösterge ve öğrenci affını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
23:57 Kazımcan Karataş Galatasaray'da! Transfer ücreti ise 21 milyon TL
23:31 Cedi Osman ve Ebru Şahin Kuzey Makedonya'da evlendi! Gelinlik sosyal medyayı ikiye böldü
22:48 Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor! Andrea Belotti için görüşmeler başladı
22:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İş Başkanı Atalay'a: Gırtlağımızı sıkmasınlar sonra
21:57 Mevlüt Erdinç, Fransa 4. Lig takımı Racing Besançon'a transfer oldu
21:45 Sigara kullananlara kötü haber! 2 TL zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 09:47:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Mersin'de kamyon şarampole devrildi: 4 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement