Kaza, gece saatlerinde Mut- Karaman kara yolu Yapın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Topal 'ın virajda kontrolünü kaybettiği 33 B 4458 kamyon, şarampole devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, hurdaya dönen kamyondan sürücü Topal ile Abdülselam Dündar ve Bahattin Dündar'ın cansız bedenlerini çıkardı. Yaralanan Abdülgafur Acar da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Nakliye kamyonu kaza yaptı, ölüm virajı olarak bilinen yer 4 kişiyi canından etti

Kaynak: DHA

İtfaiye, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Mersin'de kamyon şarampole devrildi: 4 ölü - Son Dakika

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