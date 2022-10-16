Son dakika haberleri! Mersin'de kayalık alanda bir kişi ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Mersin'de kayalık alanda bir kişi ölü bulundu

16.10.2022 18:08
Son dakika haberleri! Mersin'de kayalık alanda bir kişi ölü bulundu

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayalık alanda erkek cesedi bulundu.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayalık alanda erkek cesedi bulundu.

Korucak Mahallesi'nde, kayalık alanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını gören çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hareketsiz kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şevki Karakaya'ya (59) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Çamlıyayla, Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Mersin'de kayalık alanda bir kişi ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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