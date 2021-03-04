Mersin'in Erdemli ilçesinde, ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı 30 yaşındaki kadın, AFAD ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, Batısandal Mahallesi'nde yaşayan E.E'nin kaybolması üzerine vatandaşların yardımıyla arama yapan yakınları, bir sonuca ulaşamayınca durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbarın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri harekete geçti.
Bölgeye giderek arama çalışması başlatan ekipler, 3 saat sonra E.E'ye ulaştı.
Sağlık kontrolünden geçirilen kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Mersin'de kayıp ihbarı yapılan kadını AFAD ekipleri buldu - Son Dakika