Son dakika haberleri! Mersin'de 'kolay kredi' zanlılarına operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Mersin'de 'kolay kredi' zanlılarına operasyon: 12 gözaltı

17.10.2022 11:52

Son dakika haberler... Mersin'de 'kolay kredi' zanlılarına operasyon: 12 gözaltı Mersin'de 'kolay kredi' vaadiyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla aralarında eski banka çalışanlarının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 'kolay kredi' zanlılarına operasyon: 12 gözaltı

MERSİN - Mersin'de 'kolay kredi' vaadiyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla aralarında eski banka çalışanlarının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, yaklaşık 1 yıl süren titiz çalışma sonucunda 'kolay kredi' vaadiyle geçim sıkıntısı çeken birçok vatandaşı dolandırarak mağdur eden, aralarında eski banka çalışanlarının da olduğu 12 şüpheliyi tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Adana ve Yozgat'ta 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin işlemleri tamamlanmak üzere Mersin İl Jandarma Komutanlığına götürüldüğü, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: İHA

Operasyon, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Mersin'de 'kolay kredi' zanlılarına operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Mersin'de 'kolay kredi' zanlılarına operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
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