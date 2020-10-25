Son dakika haberleri! Mersin'de Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Mersin'in Toroslar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ekipler, ilçe genelindeki market, fırın ve pastaneleri denetledi.

Çalışanların maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyup uyumadığını kontrol eden ekipler, iş yerlerindeki ürünleri de inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, toplum sağlığına önem verdiklerini belirterek, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.