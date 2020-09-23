Son dakika haberleri! Mersin'de Kovid-19 kurallarına uymayan 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira ceza
Son dakika haberi... Mersin'de jandarma ekiplerince yaklaşık 6 aylık dönemde gerçekleştirilen denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira ceza kesildi.
Mersin'de jandarma ekiplerince yaklaşık 6 aylık dönemde gerçekleştirilen denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, 25 Mart-20 Eylül'de kent genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında jandarma sorumluluk bölgelerinde çeşitli denetimler yapıldı.
Ekiplerce, Kovid-19 kurallarına uymadığı belirlenen 3 bin 135 kişiye 3 milyon 704 bin 171 lira idari ceza uygulandı.
Denetimlerde 126 iş yerine de 154 bin 216 lira ceza kesildi.
Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:07 - Kaynak: AA
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