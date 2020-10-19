Mersin Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan sözleşmeli orman mühendisi ve orman muhafaza memurlarına "Kişisel gelişim ve mesleğe hazırlama eğitimi" verildi.
Orman Genel Müdürlüğü Orman Zararları ile Mücadele Dairesi Başkanı Fatih Ülküdür, Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Gülnar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, mesleğe yeni başlayan personellere başarılar diledi.
Eğitime Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 8 işletme müdürlüğünde göreve başlayan 70 personelin katıldığını belirten Ülküdür, eğitimin 2 gün süreceğini kaydetti.
Etkinliğe, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ve orman muhafaza memurları katıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Mersin'de orman personeline eğitim verildi - Son Dakika