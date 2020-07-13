İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasa dışı kenevir ekimi yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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