Son dakika haberleri | Mersin'de otomobiliyle çarptığı öğrencinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücü hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika haberleri | Mersin'de otomobiliyle çarptığı öğrencinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücü hakim karşısında

14.04.2021 16:17
Son dakika haberleri | Mersin'de otomobiliyle çarptığı öğrencinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücü hakim karşısında, System.String[]

Son dakika haberine göre Mersin'de, otomobiliyle çarptığı yaya geçidinden geçmeye çalışan 8 yaşındaki öğrencinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık, yargılandığı davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mersin'de, otomobiliyle çarptığı yaya geçidinden geçmeye çalışan 8 yaşındaki öğrencinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sanık, yargılandığı davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan hakkında dava açılan sanık Zühal G. (45), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada hayatını kaybeden Koray Tekin Turhan'ın ailesi gelmediği duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Zülal G. savunmasında, 30 yıllık sürücü olduğunu ve ilk kez kaza yaptığını ileri sürerek, "Bu kazanın sonuçları çok ağır oldu, çok üzgünüm. Herkesten özür diliyorum. Normalde çok dikkatli bir sürücüyümdür. Olayın olduğu yoldan ilk defa geçtim. Karşı taraftan gelen güneş gözümü aldı, yaya geçidini ve trafik işaretlerini görmedim. Olay anında seyir hızımı hatırlayamıyorum. Frene bastığımda hız göstergesinin 50 kilometre olduğunu fark ettim. Her şey bir anda gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı Mehmet Selim İmret de müvekkilinin kazadan olumsuz etkilendiğini iddia ederek, "Müvekkilimizin kazada kusurlu olduğuna ilişkin bir diyeceğimiz yoktur ancak söz konusu olayda 'bilinçli taksir' koşullarının oluşmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Müşteki avukatı Ömer Utku Yeşilkaya ise kazanın yaya geçidinde meydana geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kazanın meydana geldiği tarihten duruşma gününe kadar henüz 2 hafta geçti. Müvekkillerimizin acısı halen taze. Sanığın tutuklu yargılanması acıyı bir nebze de olsun hafifletecektir. Olayın 'bilinçli taksir' olduğuna yönelik dilekçemizde bahsettiğimiz gibi Trafik Kanunu'nda bahsedilen, sürücülerin okul çevresinde dikkat hükümlülüğü de gözetilmelidir. Ayrıca, sanığın sağ şeritte duran aracın yayalara yol verdiğini görmesine rağmen geçişine devam etmesi, kazanın sonuçlarını öngörebilecek olduğu anlamındadır."

Mahkeme hakimi, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaza güvenlik kamerasında

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüde, öğrencilerin yaya geçidinden geçtiği sırada bir otomobilin durması, diğer şeritten gelen otomobilin ise öğrencilerden Koray Tekin Turhan'a çarpması yer alıyor.

Halası ve diğer öğrencilerle 22 Mart'ta Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Bulvarı'ndaki yaya geçidinden geçen 8 yaşındaki Koray Tekin Turhan'a, Zühal G'nin kullandığı 33 TN 880 plakalı otomobil çarpmış, kazada yaralanan Turhan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Tutuklanan sürücü hakkında "Taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Tekin Turhan, Mersin, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Mersin'de otomobiliyle çarptığı öğrencinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen sürücü hakim karşısında - Son Dakika


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