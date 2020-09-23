Park halindeki araca zarar veren kişi güvenlik kamerasında - Son Dakika

Mersin'de, yolda park halindeki cipe tekme atıp taşla vurarak zarar verdiği güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli gözaltına alındı.

Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na park ettiği 33 FA 250 plakalı cipinin yanına gelen İsmail Tugay Uçak, aracında bazı hasarları görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Yenişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın aynası, tavanı, camları ve çamurluğunda hasarların bulunduğunu tespit etti.

Bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin O.G. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlının, cipe zarar verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"36 dakika boyunca arabamı dinlene dinlene parçalıyor"

Araç sahibi İsmail Tugay Uçak, AA muhabirine, yaşanan olayda nedeniyle cipinde büyük hasarların meydana geldiğini söyledi.

Hafta sonu aracının yanına gittiğinde durumu fark ettiğini aktaran Uçak, şöyle konuştu:

"Arabamın yanına gittiğimde parçalandığını fark ettim, şoka uğradım. İki aynam kırılmış, camlarım parçalanmış, çamurluk ve tavana yakın en önemli bölgesi ezilmişti. Görüntülerdeki kişi 36 dakika boyunca arabamı dinlene dinlene parçalıyor. Tekme atıp taşla aynayı ve camları kırıyor. Toplamda 37 bin 873 lira zararım var. Bu şahsı hiç tanımıyorum, hiçbir şekilde husumetimiz yok. Savcılık aşamasına geçildiği zaman hem arabamın değer kaybını hem de masrafımı ödemesi için dava açacağım."