Mersin'de, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlatıldı.
Toroslar, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığındaki 7 şüpheli yakalandı.
Adreslerde bulunan dijital malzeme ve dokümana el konuldu.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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