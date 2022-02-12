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Son dakika haberi | PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi | PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı

12.02.2022 12:41

Son dakika haberlerine göre Mersin'de, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlatıldı.

Toroslar, Yenişehir ve Akdeniz ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi 15 Şubat'ın yıl dönümünde eylem hazırlığındaki 7 şüpheli yakalandı.

Adreslerde bulunan dijital malzeme ve dokümana el konuldu.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi | PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Son dakika haberi | PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Son dakika haberi | PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Son dakika haberi | PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı

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Jandarma, Mersin, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Son Dakika


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