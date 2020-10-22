Son dakika haberleri... Mersin'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mersin'de polisin "dur" ihtarına uymayan 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

22.10.2020 15:19
Son dakika haberleri... Mersin'de polisin

Bir son dakika haberine göre Mersin'de polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de polisin "dur" ihtarına uymayıp otomobille kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri 34 TR 4919 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobille kaçan araçtaki 2 zanlı, kovalamaca sonucu Yenişehir ilçesinde yakalandı.

Araçtaki E.A'nın "silahlı terör örgütüne üyelik" ve 13 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Toroslar, Mersin, Gazi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Mersin'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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