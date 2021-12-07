MERSİN'de, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kazanılmış görünümlü sahte bahis kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilerin kimliklerini saptayıp, sosyal medya hesaplarını takibe aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin, sosyal medya üzerinden özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile hazırladıkları sahte bahis kuponları üzerinden kazanmış gibi gösterip paranın vergisi adı altında para talep ederek, dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.