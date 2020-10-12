Son dakika haberi! Sahte içkiden hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i öldü - Son Dakika

Son dakika haberi! Sahte içkiden hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i öldü

12.10.2020 14:17

Son dakika haberler... Mersin'de, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i hayatını kaybetti, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de, sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i hayatını kaybetti, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kentte 13 kişi sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu. Hastanelerdeki 5 kişi hayatını kaybederken, 8'inin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele ile Asayiş Şubesi ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, hayatını kaybedenlere sahte içki sattığı iddia edilen Toroslar ilçesindeki büfeye operasyon düzenledi.

Büfede, 9,5 litre sahte içki ele geçirildi, işletme sahipleri H.Ü. ve E.A. gözaltına alındı. Büfe de kapatıldı.

İşletmeye sahte içki sattığı belirlenen M.F'nin de adresine operasyon düzenleyen ekipler, burada 279 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan anason, aroma, etiket, kit ve huni ele geçirdi, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.F, H.Ü. ve E.A. çıkardıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis ekipleri sahte içki satın alan 8 kişiye ulaştı

Tutuklanan işletme sahiplerinin ifadeleri üzerine sahte içki satışı yapılan kişilerin adresleri tespit edildi. Ekipler, 8 kişinin evinde 19 litre sahte içki ele geçirdi. Sağlık kontrolleri yapılan bu kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sahte içkilerde metil alkole rastlandı

Büfede ele geçirilen satışa sahte içkilerden alınan örneklerde, yüksek oranda metil alkole rastlandığı öğrenildi.

Öte yandan, ekipler metil alkol zehirlenmeleri üzerine kentteki 650 büfeyi denetledi.

Sahte içki zehirlenmelerine karşı denetimlerin sık sık yapılacağı bildirildi.

Son dakika haberi! Sahte içkiden hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i öldü
Son dakika haberi! Sahte içkiden hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i öldü
Son dakika haberi! Sahte içkiden hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i öldü
Son dakika haberi! Sahte içkiden hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i öldü

Kaçakçılık, Organize, Asayiş, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sahte içkiden hastanelere başvuran 13 kişiden 5'i öldü - Son Dakika

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