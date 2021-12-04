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Son dakika haberleri... Mersin'de şehit cenazesine katılan Bakan Soylu'dan anlamlı paylaşım - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mersin'de şehit cenazesine katılan Bakan Soylu'dan anlamlı paylaşım

04.12.2021 15:55
Son dakika haberleri... Mersin'de şehit cenazesine katılan Bakan Soylu'dan anlamlı paylaşım

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de silah arkadaşları ile birlikte 9 teröristi etkisiz hale getirdikten sonra şehit olan Celil Mutlu'nun Mersin'deki cenaze törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tunceli'de silah arkadaşları ile birlikte 9 teröristi etkisiz hale getirdikten sonra şehit olan Celil Mutlu'nun Mersin'deki cenaze törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman şehidimiz Celil Mutlu'yu Mersin Erdemli'de binlerce şahitle Hakk'a uğurluyoruz. Celil Komutan ve arkadaşları yıllardır peşinde olduğumuz 9 teröristi Tunceli'de, bir daha ihanet edemeyecek hale getirdiler. Kahramanım ruhun şad olsun. Allah bizi şehitlerimize mahcup etmesin" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Son dakika haberleri... Mersin'de şehit cenazesine katılan Bakan Soylu'dan anlamlı paylaşım
Son dakika haberleri... Mersin'de şehit cenazesine katılan Bakan Soylu'dan anlamlı paylaşım
Son dakika haberleri... Mersin'de şehit cenazesine katılan Bakan Soylu'dan anlamlı paylaşım
Son dakika haberleri... Mersin'de şehit cenazesine katılan Bakan Soylu'dan anlamlı paylaşım

Süleyman Soylu, Tunceli, Mersin, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Mersin'de şehit cenazesine katılan Bakan Soylu'dan anlamlı paylaşım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Mersin'de şehit cenazesine katılan Bakan Soylu'dan anlamlı paylaşım - Son Dakika
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